Eerste sneeuwpop van deze winter, Meggy maakt er een kunstwerkje van

Meggy verzamelde het dunne laagje sneeuw in de tuin voor haar sneeuwpop (foto: Meggy Lemmens). Van dichtbij lijkt de sneeuwpop van Meggy toch aardig groot. Foto: Meggy Lemmens. Volgende Vorige 1/2 Meggy verzamelde het dunne laagje sneeuw in de tuin voor haar sneeuwpop (foto: Meggy Lemmens).

Ineens was de tuin bij Meggy Lemmens in Riethoven zaterdagochtend bedekt met een dun laagje sneeuw. De 10-jarige bedacht zich geen moment en ging direct naar buiten om een sneeuwpop te bouwen. Het is misschien wel de eerste Brabantse sneeuwpop van deze winter.

Suzan van Loenen Geschreven door