120 jongeren kijken samen naar Marokko op WK: 'Prachtig toch?'

De spanning was om te snijden in de Cacaofabriek in Helmond. Ruim honderdtwintig jongeren kwamen daar bijeen om Marokko aan te moedigen. Jongerenwerker Houssain Elkadmiri kent haast alle jongeren. “Prachtig toch, dit?”, zei hij aan het begin van de avond glunderend.

Het is de derde wedstrijd die de jongeren samen kijken, georganiseerd door jongerenwerkorganisatie LEVGroup. “Sommigen zitten anders alleen thuis of willen niet naar een shisha lounge. Hoe mooi is het als ze samen kunnen kijken?”, legt Elkadmiri uit. Het is voor de jongerenwerker meer dan alleen voetbal kijken. “Ik zie jongeren die ik normaal niet zie. Ze kennen nu mijn gezicht en ik hen. Dat helpt me op straat. Ook bouwen ze hier zelf een netwerk met vrienden op.”

De sfeer in de Cacaofabriek is veel gemoedelijker dan de rellen in de grote steden die bij eerdere overwinningen van Marokko plaatsvonden. "Het is echt een super gezellige sfeer", zegt Iliass El Banque (20). "Op werk vroeg iemand voor de grap, heb je gereld? Een klein groepje verpest het voor de rest."

Ook Amin Amezziane (15) zit volop te genieten in de Cacaofabriek. "Het is vooral gezellig als ze scoren", zegt hij lachend. Armin blijkt ook al een aanstormend analyticus. "Frankrijk is vanavond bepalend. Als die winnen, maken we geen kans. Engeland kunnen we hebben."

Groot feest

Na het laatste fluitsignaal barste het feest los in de Cacaofabriek. De stunt van het WK misschien wel. Marokko die het grote Portugal uit het WK knikkert. Voor het eerst dat een Afrikaans land zich plaatst voor een halve finale op het wereldtoneel. Veel geschreeuw en uitzinnigheid vulde de Cacaofabriek. Er werd gedanst, met vlaggen gezwaaid en de overwinning was tot buiten te horen.