Kerststal in de Sint Jan weer open, maar wel eerst reserveren.

In de Sint Janskathedraal in Den Bosch is de enorme kerststal weer opgebouwd. Jaarlijks wordt deze stal door vele duizenden mensen bezocht. Dit jaar staat het bouwwerk in het teken van het 800-jarig bestaan van de kathedraal. Tot 6 februari 2023 kun je er terecht.

Vanwege corona was bezoek aan de kerststal de afgelopen jaren alleen mogelijk door te reserveren. Ook dit jaar moet je eerst een kaartje op de website bestellen. Op die manier wil de organisatie lange rijen buiten de kathedraal voorkomen. En bovendien wordt het in de kathedraal niet te druk, zodat bezoekers alles goed kunnen zien.