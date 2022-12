Chroom-6 drama: boete van ruim drie ton geëist van gemeente en NedTrain

De veiligheid en de gezondheid van mensen die meededen aan een werklozenproject in Tilburg was in gevaar, omdat ze van de gemeente treinen moesten schuren waar het giftige chroom-6 in zat. De gemeente Tilburg is als werkgever van de werklozen verantwoordelijk voor dat gevaar en Nedtrain is medeverantwoordelijk. Dat vindt het Openbaar Ministerie. Tijdens de strafzaak die maandag in Rotterdam begon, eiste de officier van justitie zowel voor NedTrain als de gemeente een boete van 317.000 euro.

De gemeente Tilburg zette tussen 2004 en 2012 achthonderd werklozen in de werkplaats van NedTrain aan het werk. Mensen moesten de verf van oude treinen schuren in het kader van een re-integratietraject. Volgens het OM was bij Nedtrain bekend dat de giftige stof chroom-6 in de verf zat en dat het schuren van de treinen dus een gevaar voor de gezondheid was. Maar Nedtrain deelde die informatie niet met de gemeente.

Dodelijke ziekten

Justitie verwijt de gemeente Tilburg en NedTrain vooral dat ze er niet voor gezorgd hebben dat de mensen veilig konden werken. De Officier van Justitie gaf een eindeloze opsomming van ooggetuigen met steeds hetzelfde verklaringen: er was heel veel stof, er was geen afzuiging en nee: van chroom-6 had niemand gehoord,

Mensen werden niet ingelicht over de gevaren van het schuren aan de treinen en er werd ook niet gecontroleerd of de beschermingsmiddelen gebruikt werden.

Inmiddels is bekend dat er allerlei dodelijke ziekten kunnen optreden nadat mensen met chroom-6 in aanraking zijn geweest: het is kankerverwekkend.

Monddood gemaakt

Volgens de officier van justitie is het belangrijk dat er openbaar verantwoording wordt afgelegd in een rechtszaak. Betrokkenen moeten weten hoe het zover gekomen is en ook de overheid moet gecontroleerd worden. "Noblesse oblige", zei ze: adel verplicht. "De overheid stelt de regels en moet, nog eerder dan anderen, zich aan de regels houden".

De uitkeringsgerechtigden waren afhankelijk van de gemeente. Ze werden monddood gemaakt, zo stelt de officier van justitie, omdat hun uitkering ingetrokken kon worden als ze hun mond open deden: "Het begrip angstcultuur kreeg hier een nieuwe lading. Door de overheid!"

De rechtszaak over chroom-6 behandelt alleen de jaren 2009 en 2010 omdat alles wat daarvoor gebeurd is, inmiddels verjaard is. In 2009 en 2010 werden drie museumtreinen geschuurd in Tilburg in het kader van het re-integratietraject voor werklozen.