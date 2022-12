Jonge zwaan van het ijs gered door de brandweer

Een zwaan is maandag door de brandweer in Eindhoven van het ijs gered. Het dier zat volgens omstanders vastgevroren aan het ijs op het kanaal. Twee brandweerlieden wisten de jonge zwaan uiteindelijk in veiligheid te brengen.

Sandra Kagie Geschreven door

In overleg met medewerkers van de dierenambulance, gingen twee brandweerlieden het kanaal in, op de zwaan af. Het jonge dier wist toen al los te komen. Maar door uitputting kwam de zwaan maar moeizaam weg. De brandweerlieden wisten het dier uiteindelijk aan de overkant van het kanaal te krijgen. Daar kon de zwaan met een vangstok worden gevangen. Het verzwakte dier is door de dierenambulance naar een opvang gebracht om aan te sterken. LEES OOK: Dier in nood is ook een taak van de brandweer: 'Altijd weer een uitdaging'

Foto: SQ Vision.

