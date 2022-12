Extra lang sproeiverbod beëindigd, maar zorgen over droogte niet voorbij

Vanaf maandag mag het oppervlaktewater, dus water uit sloten en beken, weer worden gebruikt voor het besproeien van sportvelden, landbouwgrond en tuinen. Het zogenaamde onttrekkingsverbod gold al sinds half maart, maar nu heeft Waterschap De Dommel dat verbod dus beëindigd.

Deze regel is ingesteld om droogte tegen te gaan in de zomermaanden. Elk jaar tussen april en oktober is zo’n verbod van kracht. Maar door de extreme droogte in dit najaar, was het verbod langer nodig. In oktober verlengde Waterschap De Dommel het sproeiverbod nog, omdat het waterpeil nog steeds te laag was. Daarmee was dit verbod het langste van heel Nederland.

Dat het onttrekkingsverbod nu pas kan worden ingetrokken laat volgens het waterschap zien wat een droog jaar dit is geweest. In het voorjaar was het al vroeg droog. En ook de zomer was warm en droog en dat hield extra lang aan dit jaar.

De droogte weerstaan

Waterschap De Dommel merkt dat sproeiverboden door het veranderende klimaat steeds langer duren. In de winter is het vaak minder hard nodig om water uit de sloten en beken op te pompen, omdat de grond zelf al minder droog is. En dat komt goed uit volgens het waterschap, want juist in de natte periodes moeten we meer water vasthouden, zodat we de droogte in de zomer kunnen opvangen.

In Olen in Son en Breugel en de Sonse Heide geldt, als enige plekken in het gebied van waterschap De Dommel een permanent verbod. Hier mag dus nooit water uit beken en sloten worden gebruikt.

