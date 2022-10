Waterschap De Dommel verlengt deel van sproeiverbod

Waterschap De Dommel verlengt het sproeiverbod in het gebied rond de beken Beerze en Reusel en in Park Meerland. Het verbod zou op 1 oktober afgelopen zijn, maar de extreme droogte van de zomer maakt het noodzakelijk om het verbod voor onbepaalde tijd te verlengen, laat Waterschap De Dommel woensdag weten.

Volgens De Dommel heeft de regen van de afgelopen weken niet genoeg geholpen om het waterpeil in de beken en sloten te verbeteren. Het waterpeil is nog steeds te laag. Daarom blijft het verboden om in dat gebied oppervlaktewater te gebruiken.

De Dommel constateert dat sproeiverboden steeds eerder in het jaar nodig zijn en steeds langer duren. Afgelopen zomer was er maandenlang een verbod voor alle beken en sloten in het gebied van De Dommel, wat volgens het schap bijzonder is. Het waterschap pleit daarom net als de andere schappen en natuurbeheerders voor een andere manier van omgaan met water afvoeren en water opslaan. De schappen proberen meer water vast te houden in de natte periodes om droogte in de zomer te kunnen weerstaan.

