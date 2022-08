Sproeiverbod: dit mag je wel en niet

Nu er nauwelijks regen valt en de temperatuur oploopt, komen de waterschappen in onze provincie met maatregelen. Vrijwel overal geldt een sproeiverbod. Waterschap Brabantse Delta kondigde deze dinsdag een verbod aan en bij waterschappen De Dommel en Aa en Maas gold dit eerder al. "De grenzen van wat het watersysteem aankan, zijn bereikt." We leggen je uit wat je nu nog wel en niet mag.

Wat mag je niet?

In vrijwel onze hele provincie geldt een sproeiverbod. Je mag dus geen water uit sloten, beken en rivieren halen om onder meer akkers mee te beregenen, vijvers te vullen of tuinen en sportvelden te besproeien. Ook uit alle zijsloten en wateren, zoals visvijvers en vennen mag geen water worden opgepompt.

In een deel van het werkgebied van waterschap Brabantse Delta is sprake van een 'urenverbod'. Dat houdt in dat het sproeiverbod alleen geldt tussen zeven uur 's ochtends en zeven uur 's avonds. Waterschap De Dommel maakt een uitzondering voor de Dommel tussen Den Bosch en het Wilhelminakanaal en de Zandleij. En bij waterschap Aa en Maas geldt het sproeiverbod in drie van de vier districten. In het noorden, rondom Den Bosch en Oss, geldt dit niet.

Wat mag je nog wel?

Op het sproeiverbod geldt een uitzondering. Je mag oppervlaktewater nog wel gebruiken om vee drinkwater te geven. De brandweer mag het ook nog gebruiken om branden te kunnen blussen. Brabantse Delta maakt ook een uitzondering voor het koelen van fruitboomgaarden.

En geen paniek voor de mensen die hun (moes)tuin deze zomer water willen blijven geven of een zwembad met water willen vullen: dat kun je nog gewoon blijven doen, mits je er geen oppervlaktewater voor gebruikt. "De meeste mensen zullen dat doen met kraanwater. Waterschappen gaan niet over kraanwater, dus dat kunnen we niet verbieden", legt waterschap Aa en Maas uit. "We ondersteunen wel de oproep om zuinig en verstandig om te gaan met water, zeker nu het zo kostbaar is."

Waarom een verbod?

Reden voor de sproeiverboden is dat er te weinig water beschikbaar is om alles van genoeg water te kunnen voorzien. En als het waterpeil of waterafvoer in een gebied teveel zakt, kan dit zorgen voor schade aan oevers en kades. Daarnaast kunnen dieren en planten in het water doodgaan.

Er is ook genoeg water nodig om sloten en beken door te spoelen, zodat er geen blauwalg in komt. Blauwalg heeft in stromend water namelijk minder kans om te groeien. Dat willen waterschappen voorkomen, zodat er genoeg bruikbaar water beschikbaar blijft tot het einde van de zomer.

"We doen alles in onze macht om te zorgen dat er extra wateraanbod is. Maar als het water er niet is, dan is het er niet. Dus het verbod moet ook een signaal afgeven dat we met z'n allen een probleem hebben en er dus ook met z'n allen op moeten letten. Hopelijk gaan we zo nog bewuster met water om", laat Brabantse Delta weten.

Tot wanneer duurt het?

Het sproeiverbod geldt in principe tot het moment dat het waterpeil weer op niveau is. Hoe lang dat duurt, is niet te voorspellen. "De temperatuur wordt weer gigantisch hoog komende week, dus daar durven we geen uitspraak over te doen. We doen voor nu wat we kunnen."

