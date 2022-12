In deze hangar kan straks aan de grootste vliegtuigen worden gesleuteld

Het wordt een joekel van een vliegtuighangar, op Business Park Aviolanda naast vliegbasis Woensdrecht. In de loods passen straks met gemak vier Boeing’s 737. Het wordt daarmee de grootste onderhoudshal voor vliegtuigen in onze provincie. Wie regelmatig over de snelweg ter hoogte van Hoogerheide rijdt, kan het gevaarte niet hebben gemist.

De nieuwe hangar is van Fokker Services Group. Het bedrijf heeft meer ruimte nodig voor het onderhoud van grote vliegtuigen voor trans-Atlantische vluchten zoals de Airbus 330. De huidige hangar stamt uit 1986 en is hiervoor eigenlijk te klein. Of: de vliegtuigen zijn te groot geworden. Om toch overdekt te kunnen werken aan grotere vliegtuigen, is er nu een provisorische oplossing bedacht: er staat nu een tentconstructie tegen de hal.

Uit de jas gegroeid

“We zijn door de jaren heen letterlijk uit ons jasje gegroeid", zegt projectdirecteur Lion Boenders van Fokker Services. "De modernste hal tot nu toe is ook al weer 36 jaar oud. Die was bedoeld voor het afbouwen van Fokker 70 en Fokker 100 toestellen. Het is daarom hoog tijd voor een nieuwe hal.”

Die nieuwe hangar wordt 27 meter hoog en meet bijna 90 meter lang en 90 meter breed. Naast het reguliere onderhoud van toestellen zoals de Boeing 737, Airbus 320 en Airbus 330 wordt de enorme ruimte straks ook gebruikt voor het ontwerpen en bouwen van luxe VIP-toestellen.

Tweede hal

Volgens Lion Boenders staat bij de bouw voor de nieuwe hal duurzaamheid hoog in het vaandel: “We hebben bij de constructie gekozen voor aluminium in plaats van staal. Dat scheelt bijna een kwart minder uitstoot van stikstof. Het hele dak wordt voorzien van zonnepanelen en de vloer krijgt vloerverwarming met behulp van twee grote warmtepompen.”

De werkzaamheden voor de bouw zijn in mei dit jaar gestart. De eerste hal moet in april 2023 klaar zijn. En er zijn nu al plannen voor een tweede. Het is volgens Lion Boenders de bedoeling dat er binnen drie tot vier jaar nog een soortgelijke onderhoudshangar wordt gebouwd. “Dat we dit hier in het zuidwesten van Brabant kunnen realiseren is fantastisch. Daar kunnen we echt trots op zijn.”