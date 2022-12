Geen mooie ijsvloer voor ex-ijsmeester Jules: 'Maar het kriebelt wel'

Liefst veertig jaar was Jules Broens (73) de drijvende kracht achter de ijsbaan bij de Mariaschool in Budel. Hij wilde stoppen en ging tevergeefs op zoek naar een opvolger. "Ik heb mijn best gedaan, maar er was niemand te vinden." Op zo'n mooie koude dag als dinsdag, doet dat best een beetje pijn: "Het is eeuwig zonde."

Dus ligt er voor de schaatsliefhebbers deze winter geen mooie ijsvloer van zestienhonderd vierkante meter midden in het dorp. "Ik zocht mensen die helemaal gek zijn van schaatsen en het aanleggen van schaatsbanen", mijmert Jules. "Maar er is niemand meer voor te vinden. Sommige mensen wilden wel een middag of een avond bijspringen, maar dat is te weinig. Je moet de hele dag op de ijsbaan aanwezig zijn."

Nu het deze week vriest, gaat het hart van ijsmeester Broens weer iets harder kloppen. Maar hij blijft bij zijn besluit om te stoppen. "We hebben het altijd met zijn drieën met veel plezier gedaan. Toen ik vertelde dat ik wilde stoppen om gezondheidsredenen, zijn de andere twee er ook mee opgehouden." Inmiddels is op het schoolplein van de Mariaschool een aantal basketbalvelden aangelegd. "Om daar nu een ijsvloer neer te leggen, zou sowieso al lastig zijn." Een oproep om Jules op te volgen als ijsmeester leverde niet de gewenste reacties op. Ook bij de gemeente Bladel ving hij bot. "Daar kwam niks los." Uitgerekend dinsdag werd bekend dat na een oproep vorig jaar van de schaatsbond KNSB er afgelopen tijd vierhonderdvijftig nieuwe ijsmeesters waren opgeleid.

Natuurlijk kriebelt het nog bij Jules. Zeker als het vriest. "Ik heb mijn schaatsen nog wel. Ik heb ondertussen een zware hartoperatie gehad. Het gaat gelukkig goed met me, maar ik ben ook al 73 jaar. Daar moet ik ook rekening mee houden." Veel Brabanders kregen een zwak voor de emotionele ijsmeester Jules Broens. In zijn laatste jaar als ijsmeester was het wel schaatsweer, maar lag er in Bladel geen ijsbaan.