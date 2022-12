Geheime schulden en binnenlopen bij een bordeel: op pad met een deurwaarder

"Goedemorgen. Sorry dat ik even stoor. Mijn naam is Mies. Ik ben gerechtsdeurwaarder." Sommigen schrikken, anderen worden stil. De woorden van Werner Mies komen hard binnen. "Het komt weleens voor dat we op de dag van ontruiming ontdekken dat de partner niets van de schulden af weet. Dan moeten wij vertellen dat we de boel komen ontruimen."

Al 24 jaar lang gaat Werner Mies van deur tot deur. "Maar alles bij elkaar zit ik zo'n 32 jaar in de branche," vertelt hij terwijl we naar zijn eerste adres van de dag rijden. "De eerste reactie is vaak: 'O jee'. Maar als ik uitleg wat ik kan betekenen voor mensen, dat ik een luisterend oor heb, dan is het ijs al gauw gebroken. Afhankelijk van het inkomstenverhaal probeer ik samen met hen tot een regeling te komen." Aangekomen bij het eerste adres blijkt de man des huizes niet thuis te zijn. Zijn vrouw doet open. Mies vertelt haar dat er beslag wordt gelegd op het loon van haar man. "Vandaar dat ik dit proces verbaal kom overhandigen. Mochten er inhoudelijk vragen zijn, dan kan hij altijd het kantoor benaderen." De vrouw mompelt gelaten.

"Of misschien kunnen we de werkgever bellen?"

Soms is het gevoel van schaamte zo groot, dat mensen hun schulden tot het laatste moment verborgen houden. "Dat we op de dag van ontruiming pas merken dat de man niets af weet van de schulden van zijn vrouw. Dan moeten wij haar partner dus vertellen dat we de boel komen ontruimen. Je kunt je wel voorstellen wat voor emotie daarbij komt kijken." Ook dan probeert hij de ontruiming nog te voorkomen. "We gaan dan na of er nog vrienden, familieleden of kennissen zijn die kunnen helpen. Of misschien kunnen we de werkgever bellen?" Mies is trots op zijn vak, maar toch wordt hij nog weleens geraakt door de emoties van mensen. "Op de eerste plaats ben je gewoon een mens. Je krijgt verhalen te horen die je aangrijpen," legt hij uit. "Een alleenstaande moeder met vier kinderen die je vertelt wat er allemaal gebeurd is in haar leven en hoe ze eindjes aan elkaar moet knopen. Dat ze naar een voedselbank moet gaan. Tja.. Dat doet zeker wat met je."

"We proberen het probleem al aan de deur op te lossen."

Als Mies vertelt wat hij doet voor de kost, krijgt hij gemengde reacties. "Door onwetendheid wordt er vaak gedacht dat wij alleen ontruimingen doen of beslag komen leggen. Dat is niet zo. Over het algemeen proberen we het probleem al aan de deur al op te lossen." Iets wat helaas niet altijd lukt. "Op het moment dat mensen nog een beetje geld hebben, kunnen ze makkelijker voorstellen doen dan wanneer het water hun aan de lippen staat. Soms is het treffen van een betalingsregeling een probleem, omdat ze al bij teveel verschillende partijen regelingen hebben lopen."

"Een poedelnaakte vrouw stapte op me af in de veronderstelling dat ik een klant was."

Als deurwaarder maakt Mies de gekste dingen mee. Zo krijgt hij meer dan eens te maken met agressie. "Dat er heel veel politie aan te pas moet komen om iemand tot bedaren te brengen. Mede daarom parkeer ik mijn auto altijd op een plek waar ik zo weg kan rijden. Ik heb ook weleens meegemaakt dat er, tijdens een zakelijk bezoek aan een bordeel, een vrouw poedelnaakt op me afstapte in de veronderstelling dat ik een klant was," vertelt hij lachend. Ook heeft de deurwaarder al eens ter plekke een auto verkocht . "Die meneer en ik hebben een handelaar gebeld. We vroegen of hij interesse had in die auto. De handelaar dacht mee en bood een bedrag. Toen was het probleem opgelost." Mies maakt zich zorgen over de toekomst. "We leven in een tijd waarin de lasten toenemen: de zorgkosten, de energierekeningen. Op dit moment kunnen veel mensen die nog betalen. Er is dan misschien een prijsplafond bepaald door de overheid, maar toch gaat de energienota voor veel mensen een probleem worden. Als ze hun energierekening niet meer kunnen betalen, ontstaan er ook andere problemen. Het ene gat wordt met het andere gedicht. Op dat gebied kunnen we een probleem voorzien begin volgend jaar."

"Uw zoon is, als het goed is, al aan het betalen."