Het was de koudste nacht van het jaar, strenge vorst gemeten

De temperatuur daalde maandagnacht in Brabant tot ver onder nul. In Woensdrecht werd het het koudst met -8,7 graden. Ook in andere delen van Brabant werd het kouder dan -7.

Alleen in Twente en Groningen werd het kouder met -9,4 en -8,8. De afgelopen nacht was de koudste van dit jaar. Aan de grond werd het in Brabant nog een stuk kouder. In Gilze-Rijen werd op 10 centimeter hoogte -11,7, op de voet gevolgd door Eindhoven met -11,5. Als de temperatuur onder de -10 graden daalt, wordt dat in de meteorologie strenge vorst genoemd. Deze dinsdag kruipt de temperatuur langzaam richting het vriespunt, maar gevoelsmatig blijft het vriezen, voorspelt Weerplaza. Er volgen nog een paar koude nachten, maar vanaf het weekend komt de temperatuur weer boven 0. Volgende week is het ook gedaan met de nachtvorst.