De allereerste schaatser op natuurijs: 'Mooi zwart, maar het golft wel'

Iemand moet de eerste zijn op natuurijs. En Egbert Lutke uit Helmond was deze dinsdag de eerste schaatser op het Buntven bij Deurne. De fanatieke schaatser heeft er inmiddels al 10 kilometer op zitten op het ven.

“Mooi zwart ijs”, geniet Egbert (60) nog na van zijn eerste ritje op natuurijs dit jaar. “Je ziet het wat golven, maar dat is niet erg. Je moet er alleen niet met honderd man tegelijk op gaan.”

Egbert werd dinsdagmorgen wakker en wilde toch even gaan kijken op het Buntven. Of het kon. “Ik ben meestal een van de eersten, ja. Maar vandaag was ik echt de eerste. En tot nu toe de enige.”

Egbert Lutke komt oorspronkelijk uit Nijeveen bij Meppel en was ooit marathonschaatser. Maar inmiddels woont hij al 20 jaar in Helmond. “Dus ik ken de schaatsplekjes hier nu wel. Ik hoef pas vanmiddag te werken, dat kwam mooi uit.”