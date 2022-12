Frans en Sieneke scoren een dikke hit én ze gaan samen verder

Het is regelrechte hit: het duet Vaya Con Dios, van Frans Bauer en Sieneke. Het lied is al honderdduizenden keren bekeken op YouTube en het kersverse duo kan het zelf amper geloven. En voor de fans is er goed nieuws, want Frans en Sieneke zullen vaker samen liedjes te maken én ze gaan ook samen het theater in. “Het is echt alsof wij elkaar al jaren kennen, het is echt heel apart”, zegt Sieneke.

Valerie van den Broek Geschreven door

De muzikale vonk sloeg over toen Sieneke als gastartiest was uitgenodigd voor de tour van Frans Bauer. "Sieneke ademt Nederlandse muziek", zegt Frans. en fans vonden het geweldig!" Het maakte naar meer. “We stonden er echt versteld van hoe goed we bij elkaar passen", voegt Sieneke toe.

"We kregen er kippenvel van."

Dus doken de twee samen de studio in. Toen daar het nummer Vaya Con Dios voorbij kwam, wisten Frans en Sieneke direct dat dát het nummer moest worden. “Daar kregen we kippenvel van, het nummer raakte ons”, zegt Frans Bauer tijdens de radioshow Brabants Bont. “We wisten gelijk dat dit een topper was." Inmiddels hebben meer dan 330.000 mensen het liedje beluisterd op YouTube. Het nummer staat nog steeds op nummer één ‘trending voor muziek’ op YouTube in Nederland, en de kijkcijfers blijven maar stijgen. “Het is niet te geloven”, vertelt Frans. “We hebben ons gevoel laten spreken in dit nummer, het was best wel een emotionele trip."

"Muziek is emotie, en dat is wat nu gebeurt."