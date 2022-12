Eggsperience is Brabants Leukste Bedrijfsnaam: 'Keileuk!'

Foodtruck ‘Eggsperience’ heeft Brabants Leukste Bedrijfsnaam van 2022. Dat maakte presentator Ronny Balk dinsdagmiddag bekend in het radioprogramma Afslag Zuid dat de verkiezing organiseerde. 'Keileuk!' was de eerste reactie van de eierbaksters met hun eigen foodtruck.

Joëlle van den Eijnde (22) en Loïs Smits van de Ven (23) uit Someren zijn door het dolle heen met hun winst. Ze krijgen een award waarmee ze kunnen pronken met hun titel. "Die komt zeker in de foodtruck!"

Op de eikes gaan

De naam van de foodtruck komt van het oude Brabantse gezegde 'op de eikes gaan'. Oftewel; bij elkaar gebakken eieren gaan eten na het stappen met - vaak - behoorlijk wat drankjes op.

Voor de finale van Brabants Leukste Bedrijfsnaam kwamen de eigenaressen van Eggsperience samen met de andere twee overgebleven kandidaten naar de radiostudio bij Omroep Brabant. Fietsenwinkel Hilvarenbike uit Hilvarenbeek viel als eerste af. Toen de strijd ging tussen Eggsperience en tekstbureau Door Lotje Getikt uit Tilburg, bleek dat Brabanders het meest op de foodtruck te hebben gestemd.

Van Energyshot naar verkiezing

De verkiezing Brabants Leukste Bedrijfsnaam is voor het eerst georganiseerd. Het idee ontstond spontaan in het radioprogramma Afslag Zuid, toen het presentator Ronny Balk opviel dat er wel heel veel bijzondere bedrijfsnamen in onze provincie zijn.

Elke werkdag deelt hij in zijn programma een Energyshot uit: bedrijven mogen dan een liedje aanvragen om de laatste loodjes van de werkdag goed door te komen. Steeds vaker kwam hij grappige, leuke of lollige bedrijfsnamen tegen. “Daar moeten we iets mee”, dacht Ronny, en zo ontstond de verkiezing. Eerder vielen al zeven andere genomineerden af.