Hoe je woont met minder zorg kun je straks bekijken in deze nieuwe wijk

Hoe gaan we straks wonen met volop vergrijzing en onvoldoende zorg? In het centrum van Veghel komt een nieuwe wijk. Die bestaat niet alleen uit huizen, het wordt ook een plek waar mensen elkaar kunnen helpen en ondersteunen. De buurt biedt straks een inkijkje op de toekomst.

Midden in het centrum van Veghel staat het klooster van de congregatie der Zusters Franciscanessen. Het is een enorm groot terrein. Maar nu er nog amper dertig zusters over zijn, komt er op deze plek een nieuwe woonwijk met in totaal zo'n 500 huizen. Een deel is al af. Het zijn koophuizen, sociale huurappartementen en zorgwoningen. Naast wonen is er ook aandacht voor (sociale) zorg in de wijk. Zo is er al een kinderdagverblijf, een ontmoetingsruimte, een biljartvereniging en wordt er weer gewerkt in de oude wasserij van de zusters.

"We moeten zo bouwen dat er gemeenschappen ontstaan."

Dat is nodig, want door de vergrijzing worden de tekorten in de zorg steeds groter. Er moet niet alleen creatiever worden gekeken wie wat gaat doen. Mensen moeten ook meer voor elkaar gaan zorgen. “Het helpt in ieder geval door zo naar een wijk te kijken”, zegt Michiel Wijnen van projectontwikkelaar Zenzo die de wijk bouwt. “We moeten steeds langer thuis wonen. Je hebt de zorg dan op korte afstand nodig. En we moeten niet alleen maar veel huizen bouwen. We moeten zo bouwen dat er gemeenschappen ontstaan die dat kunnen leveren.” Een manier om die zorg dichtbij mensen te krijgen, is de oude wasserij van de zusters. Daar staan drie grote wasmachines volop te draaien. Een paar medewerkers zijn druk met strijken en vouwen. Sociaal ontwikkelbedrijf IBN heeft de wasserij van de zusters overgenomen. Mensen die extra ondersteuning naar werk nodig hebben, doen hier nu de was. “Dat is de was van de zusters maar ook de was voor een paar voetbalclubs”, vertelt Maarten Gielen van IBN.

“We hebben altijd zo geleefd om de problemen in de maatschappij aan te pakken”

"We hebben altijd zo geleefd om de problemen in de maatschappij aan te pakken"

Gielen wil meer doen. Nu doet vaak de thuiszorg nog de was aan huis bij mensen die dat niet zelf kunnen. "Dat willen wij gaan doen", legt Gielen uit. "Dat we bij mensen thuis in de wijk de was ophalen. Hier gaan wassen, strijken, vouwen en weer terug gaan brengen. Dan hoeft de thuiszorg dat niet meer te doen. Dan is er niet alleen werkgelegenheid voor een groep mensen die normaal aan de zijlijn staan, maar we ontlasten ook de zorg." Dat er nu een wijk komt waar wonen en zorgen allebei even belangrijk zijn, gaf voor de Zusters Franciscanessen de doorslag om hun kloostercomplex te verkopen. "We hebben altijd zo geleefd om de problemen in de maatschappij aan te pakken", zegt overste zuster Gerda van Gogh. De zusters richtten basisscholen en een pabo op, zorgden voor gehandicapten en ijverden voor een ziekenhuis in Veghel. "Dat je elkaar gaat ontmoeten, is belangrijk', zegt de projectontwikkelaar. "Want als je elkaar ziet, ga je ook zien wat iemand nodig heeft. De drempel om te helpen, is dan veel lager."

Het Kloosterkwartier in Veghel.

Het Kloosterkwartier zoals het er straks uit gaat zien.