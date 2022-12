Bewoners met dementie breien een mega-wintersjaal voor om hun huis

Terwijl het buiten vriest dat het kraakt, zitten de bewoners en zorgmedewerkers van Gastenhuis Etten-Leur er binnen warmpjes bij. Zeker nu ze hun woonruimte hebben ingepakt met een warme sjaal.

Ook bewoonster Conny van Arendonk breide de afgelopen maanden mee: “We zijn er druk mee geweest, het was een leuk project. We hebben zelfs nog mensen leren breien. Dat geeft een gevoel van verbondenheid. Ik zie de das als een omarming van de warmte die wij hier krijgen.”

Het Gastenhuis in Etten-Leur wil bewoners met dementie stimuleren om zo lang mogelijk zelfstandig actief te bezig te blijven in de samenleving. Het wintersjaalproject is hier een voorbeeld van. “Ik ben zo blij dat we het hebben gehaald. Uit ervaring weet ik dat dit een enorm positief effect heeft voor de toekomst. De mensen hebben het hier nog heel lang over. Meedoen en van betekenis zijn, dat is wat we hiermee hopen te bereiken”, aldus zorgmedewerker Anjes Oomens.