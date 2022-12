Tranen bij erkenning leed Helmondse Molukkers: ' Beter laat dan nooit'

De tranen vloeiden woensdagmorgen rijkelijk bij de Molukse Trees Kawarnidi-Noesmess (66) toen een herdenkingsplaatje bij het graf van haar vader in Helmond werd onthuld. Een erkenning voor het leed dat de militairen van het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) is aangedaan. Beter laat dan nooit, vindt Trees, maar bij de onthulling komt alles weer naar boven: "Mijn vader is heel zijn leven blijven hopen om terug te kunnen keren naar de Molukken."

In het begin van de jaren vijftig van de vorige eeuw kwamen voormalige Molukse militairen van het KNIL met hun gezinnen naar ons land. Ze werden aanvankelijk ondergebracht in kampen zoals Westerbork en Lunetten in Vught. Later vonden ze onderdak in onder meer Helmond, maar veel Molukkers hebben al die al dan niet tijdelijke huisvestingen zelden als prettig ervaren. De Molukse gemeenschap was bovendien beloofd dat ze terug kon keren naar de Molukken. Daar is het nooit van gekomen.

Trees Kawarnidi-Noesmess: ”Ons gezin heeft op veel plekken in Nederland gewoond. In Westerbork, in Limburg, bij Arnhem, in Nistelrode en in Ommen, waar ik ben geboren. Het voelde steeds als een volksverhuizing zodra we weer ergens anders naar toe moesten.”

“Uiteindelijk zijn we in Helmond terechtgekomen. Een huis met verschillende verdiepingen en trappen, dat was wennen. Hier vormden we een gemeenschap binnen een gemeenschap. Het zijn altijd verschillende culturen geweest. Dit ervaar ik ook in Nistelrode, waar ik woon”, vertelt Trees. Haar moeder en zus wonen nog wel in Helmond.

‘Oma Noes’, zoals haar moeder liefkozend wordt genoemd, is met haar 89 jaar zelfs de oudste Molukse inwoonster van Helmond. Haar man, Frans Noesmess, overleed in 1984. Hij ligt op de begraafplaats aan de Molenstraat. Bij het graf van deze oud-KNIL’er is deze woensdag een eerste gedenkteken onthuld, dat door de gemeente wordt betaald.