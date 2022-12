Drugsfamilies: vooral in Brabant hebben we er veel van

Een zoon die op zijn scooter cocaïne rondbrengt of een oom die op zolder 'plantjes' kweekt. In Brabant wonen ruim 5500 drugsverdachten met een familielid dat ook verdacht is van een drugsdelict. Daarmee komen 'drugsfamilies' in onze provincie vaker voor dan gemiddeld.

Volgens criminaliteitsonderzoeker Hans Moors moeten criminele families anders worden bestreden. "We komen er niet met strafrecht alleen." Dat meldt RTL Nieuws.

Uit de Onderwereldkaart, een onderzoek van RTL Nieuws naar criminele ondermijning, blijkt dat drugscriminaliteit meer en meer een familiezaak is geworden. In heel Nederland had meer dan 1 op de 3 drugsverdachten (36 procent) tussen 2012 en 2020 ook een familielid dat verdacht werd van een drugsdelict. Dat blijkt uit cijfers van Zicht op Ondermijning.

Kleine gemeenten

De hoogste percentages drugsverdachte familieleden komen niet voor in de Randstad, maar in kleinere plaatsen zoals Nuenen en Alphen-Chaam (beide 62 procent). Moors: "In dorpen blijft familie meer bij elkaar wonen. Ze vormen een groter aandeel van de bevolking, dus zie je meer familieverbanden."

Brabantse woonwagenkampen

De meeste criminele familiebanden komen in het zuiden van het land voor. Zo komen van de twintig gemeenten met de hoogste percentages er negen uit Brabant. In totaal wonen er ruim 5500 drugsverdachten met een crimineel familielid in onze provincie. "Het zijn voornamelijk gemeenten waar van oudsher woonwagenkampen met een criminele reputatie zijn, zoals Nuenen, Waalre, Alphen-Chaam, Best en Oosterhout. Zonder de niet-criminele bewoners te willen stigmatiseren, blijkt wel dat op woonwagenkampen meer familiecriminaliteit plaatsvindt."

Criminaliteit doorgeven

Moors deed samen met criminoloog Toine Spapens onderzoek naar zeven Brabantse families met een prominente positie in de onderwereld. Criminaliteit blijkt binnen die families al generaties lang te worden doorgegeven. "Als beide ouders in de misdaad zitten, is het voor de kinderen bijna onmogelijk om eruit te ontsnappen." Zelfs partners lijken elkaar uit te zoeken op hun strafblad. "Ze zijn ontvankelijk voor geld en de spanning."

Intimidatie

Criminele families kunnen een stevig stempel drukken op hun omgeving. "Ze hebben al invloed door er gewoon te zijn. Mensen durven er niet over te praten. Maar families spelen ook een actievere rol, door bijvoorbeeld buurtgenoten te intimideren. Het zijn families die een sterke band houden met de plek waar ze wonen, ondanks dat ze drugs naar heel de wereld sturen."

Families zoals die van Van Wesenbeeck uit Eindhoven of de in 2021 veroordeelde Martien Reuvers uit Oss, moeten anders worden bestreden, zegt Moors. "Je kunt de criminele spil eruit halen, maar het netwerk draait door." Daarom pleit hij ervoor dat een strafrechtelijke aanpak wordt gecombineerd met preventie. "Als je de vader een hoge gevangenisstraf bezorgt, ga dan met de achterblijvers van het gezin aan tafel om ze uit de criminaliteit te halen."