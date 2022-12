Bibberen geblazen op de markt: 'Al vriest het 15 graden, wij zijn er'

Extra zeilen, kacheltjes en vooral héél véél kleren. Op de markt in Tilburg is het woensdagochtend blauwbekken van de kou, maar de kooplieden en klanten slaan zich er dapper doorheen. "Wij laten ons niet verslaan door het weer."

Dat laatste heeft ook Jos Dielissen gedaan. "Dubbele broek, dubbele trui, dubbele sokken..." Al heeft hij nog wat extra voorzorgsmaatregelen getroffen in zijn groente- en fruitkraam. "Een lekker kacheltje. Onze handel moet boven de 0 graden blijven, anders gaat het allemaal kapot. En ik moet zeggen dat het voor ons stiekem ook wel lekker is."

En dan is het al met al best vol te houden. "Wij zijn vanochtend gewoon met goede moed hierheen gekomen, hoor. Het is een roeping: je bent marktkoopman of niet. Al vriest het 10 of 15 graden, wij zijn er altijd. We laten ons door het weer niet verslaan."

Gelukkig de klanten dus ook niet. Een van hen is Wilma Kuijpers. "Het is wel écht koud. Ik voel het door mijn handschoenen heen." Maar ze laat zich niet kennen. "Ik heb vanmorgen eerst goed fanatiek gesport thuis, daarna lekker gedoucht en ben toen op de fiets gesprongen. Krijg je een goede weerstand van. En zo thuis lekker een warme kop koffie."

Even verderop staan ook Marloes en Marcel uit Goirle te bibberen, samen met hun 3-jarige kleindochter Jacey. "Barkoud. Ik zag net in de auto dat het -3,5 was, maar de gevoelstemperatuur is nog wat lager. De kleine meid heeft er koude voetjes van gekregen, zei ze net."

Toch zijn er ook voordelen. "Het lijkt erop dat we dit weekend kunnen schaatsen." En voor wie het ijs niet op gaat, heeft Marloes nog wel een tip. "Elkaar een beetje warm houden."