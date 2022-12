Geld op de bank en mantelzorg: veel Brabanders nemen zelf maatregelen

Kan iedereen in de toekomst nog wel de juiste zorg krijgen? Daar twijfelen veel mensen aan. Bijna de helft van alle Brabanders neemt daarom nu zelf al maatregelen voor de toekomst, zo blijkt uit onderzoek van Newcom in opdracht van Omroep Brabant.

Newcom vroeg 810 Brabanders van verschillende leeftijden, achtergronden en uit alle delen van de provincie hoe ze tegen de zorg aankijken. Een op de drie Brabanders heeft gezinsleden die afhankelijk zijn van zorg, of zijn dat zelf. De zorgen daarover zijn groot, zo blijkt.

Zelf maatregelen

Een groot deel, bijna de helft van alle ondervraagden, zegt zelf maatregelen te nemen om zich voor te bereiden op een toekomst met minder beschikbare zorg. Dit geldt voor 45 procent. Het gaat dan om maatregelen als:

Geld apart zetten om later zelf zorg in te kunnen kopen

Afspraken maken met naasten, over mantelzorg in de toekomst

Dit zou kunnen betekenen dat er in de toekomst meer mantelzorgers komen. Op dit moment is 1 op de 5 Brabanders al mantelzorger, zo blijkt uit het onderzoek. Dat is niet altijd eenvoudig: 48 procent noemt zijn taak (heel) zwaar.

Weinig vertrouwen in toekomst

De aanleiding om zelf maatregelen te nemen zijn zorgen over de toekomst. 36 procent van de Brabanders die zelf, of van wie gezinsleden afhankelijk zijn van zorg, heeft er geen vertrouwen in dat in de toekomst de juiste zorg nog beschikbaar is.

35 procent geeft aan een 'beetje vertrouwen' te hebben, 27 procent ziet de toekomst wel vol vertrouwen tegemoet.

Ontevreden over de zorg

Er is ook gevraagd hoe tevreden Brabanders zijn over de zorg die ze krijgen. Ook daar is het beeld weinig positief. Bijna de helft, 45 procent, is hier niet of maar matig tevreden over.

De meesten hebben het gevoel dat ze niet de zorg krijgen die eigenlijk nodig is. Anderen hebben de indruk dat zorgmedewerkers het veel te druk hebben, of ze weten niet waar ze zich moeten melden met hun hulpvragen.

Vertrouwen

Wie zou deze problemen op kunnen lossen? Het vertrouwen in de politiek is laag onder de ondervraagden. 57 procent zegt geen vertrouwen te hebben in een politieke oplossing. Maar een tiende van de deelnemers aan het onderzoek% heeft hier (heel) veel vertrouwen in.

De zorgen over zorg zijn groot. Meer over dit onderwerp in Het Zorgdebat van Brabant, zaterdag om 16.00, 19.00 en 22.00 uur en zondag om 11.00 en 16.00 uur. Online te zien op de site en app, of op tv.