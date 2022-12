Illegaal vuurwerk gevonden in garagebox, onbekende stof blijkt ongevaarlijk

Bij een controle van garageboxen in Son en Breugel is woensdagochtend illegaal vuurwerk gevonden. Een onbekende stof, waarvoor de Peellaan een poosje was afgezet, blijkt na onderzoek ongevaarlijk te zijn.

De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) en andere hulpdiensten werden woensdagochtend opgeroepen, vanwege de onbekende stof. Voor de garagebox in de Peellaan lagen enkele dozen vuurwerk en een zwarte zak met poeder. Uit voorzorg moesten mensen in omliggende huizen wegblijven bij de ramen. Het vuurwerk zat in enkele dozen en is door de politie in beslag genomen. Die vernietigt het. Wegblijven bij ramen

Volgens een overbuurman is de garagebox van 'een vriendelijke man die er vaker aan het rommelen is'. Volgens hem sloeg een speurhond tijdens de controle aan op een zwarte verpakking. De controle is uitgevoerd door het Dommelstroom Interventie Team. Dit team kwam de afgelopen weken vaker in actie. Bij eerdere inspecties in het werkgebied werden onder meer spullen ontdekt die te maken hebben met de drugsproductie en -handel.

Foto: SQ Vision.

