Met flexibele zonnecellen op dakpan gaat Brabant de energiestrijd aan

Een kijkje achter de zonne(cel)schermen van TNO (foto: Eddie Mol). Eén van de toepassingen van de nieuwe zonneceltechnologie (foto: Eddie Mol).

Gaat Brabant de strijd aan met China bij de ontwikkeling en mogelijke productie van zonnepanelen? Het zou zomaar kunnen, al is het nog toekomstmuziek. Feit is dat niet de minste partijen deze woensdag in Eindhoven de handen ineen hebben geslagen om een nieuwe techniek van zonne-energie te onderzoeken.

Het gaat om de provincie, onderzoeksinstituut TNO in Delft en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM). Zij gaan mensen, tijd en geld investeren bij het uitdenken én het massaal op maat maken van zogeheten flexibele zonne-energie laminaten. Perovskieten ei van Columbus?

Verder komt er ook een studie naar de fabricage van perovskieten, een dun filmmateriaal voor toepassingen van zonneceltechnologie. Deze flexibele zonnecellen zouden moeten worden toegepast in dakpannen, gevels, ramen of motorkappen. Perovskiet is een relatief nieuw materiaal voor gebruik in zonnecellen en biedt meer voordelen dan het gebruikelijke silicium. Zo zijn er voldoende grondstoffen, zijn materiaal- en productiekosten lager en is het rendement mogelijk hoger. Verder kan perovskiet gecombineerd worden met silicium waardoor een zonnecel met een zeer hoog rendement ontstaat. De drie partijen hopen dat hierdoor zonne-energie goedkoper, beter, efficiënter én vooral in Europa toegepast kan worden. Concurrentie met China

Wat misschien nog belangrijker is: ze willen dat producenten en klanten niet langer afhankelijk zijn van China, waar zonnepanelen al jaren veel goedkoper worden gemaakt. Ook is de afgelopen jaren gebleken dat de afstand een probleem kan zijn. Door corona duurde het extra lang voordat producten uit Azië naar Europa konden worden uitgevoerd, wat de energietransmissie natuurlijk ook niet ten goede kwam. Of de fabricage van de zeer geavanceerde vindingen op zonne-energiegebied op termijn in Brabant zal plaatsvinden, durft een woordvoerder van de provincie niet hardop te zeggen. “Ik sluit dat niet uit, maar ik kan dat ook niet beloven. We werken echter niet voor niets samen met de BOM. Het is ons vooral te doen om de concurrentie aan te gaan met China”, zo voegt hij eraan toe. TNO doet al ervaring op

De innovatiecoalitie werd deze woensdag in gang gezet. Dat gebeurde door provinciebestuurder Martijn van Gruijthuijsen en leidinggevenden van TNO (Harm Jeeninga) en de BOM (Brigit van Dijk). De officiële start was op de Brainport Industry Campus in Eindhoven.

De innovatiecoalitie, v.l.n.r. vertegenwoordigd door Martijn van Gruijthuijsen, Birgit van Dijk en Harm Jeeninga (foto: Eddie Mol).