Thermokleding niet aan te slepen: 'De schappen zijn vrijwel leeg'

"Dit zijn de laatste maten," zegt Willemijn Wijler wijzend naar een handjevol thermobroeken in haar magazijn. De thermokleding van webwinkel underwearman.nl in Boxtel vliegt de schappen uit. "Het is ontzettend druk. We zijn al door 90 procent van onze thermovoorraad heen."

Vanwege de hoge energieprijzen had het bedrijf al rekening gehouden met een grotere vraag naar thermokleding. "Maar helaas konden we niet meer inkopen, omdat er niet meer is geproduceerd. Zoals je ziet zijn de schappen vrijwel leeg. Er zijn al tienduizenden stuks verkocht."

"Nu het vriest zoekt iedereen iets om zichzelf warm te houden."

Lopend tussen de steeds leger wordende stellingen, wordt meteen duidelijk dat het druk is bij de webwinkel. "Het is natuurlijk ontzettend koud. Zeker de nachten, maar ook overdag. Nu het vriest zoekt iedereen iets om zichzelf warm te houden." De grote drukte is heel fijn voor Willemijn en haar man, die samen het bedrijf runnen. "Maar uiteindelijk wil je vooral graag mensen helpen. We krijgen nog steeds heel veel aanvragen van werkgevers die op zoek zijn naar thermokleding voor hun magazijnpersoneel en mensen die buiten werken. Maar we moeten ze helaas regelmatig teleurstellen."

"Een heel klein beetje voorraad rond de kerst en daarna is het echt op is op."