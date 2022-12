Duizenden liters chemicaliën gevonden in drugslab in bedrijfspand

In het bedrijfspand aan de Hooge Zijde in Eindhoven waar de politie dinsdag binnenviel zijn duizenden liters chemicaliën gevonden. In een afgesloten ruimte in het pand zat een drugslab. Daar werd vermoedelijk ook het eindproduct gemaakt.

De politie viel het bedrijfspand dinsdagmiddag binnen. Toen was het vermoeden al dat er binnen een drugslab zat. In een afgesloten ruimte werd inderdaad een lab gevonden. De politie wil niet zeggen welke drugs daar werden geproduceerd. Dinsdagavond is een 58-jarige man uit Bladel aangehouden die in het bedrijfspand aanwezig was. Later is een tweede verdachte opgepakt. Het gaat om een 41-jarige man uit Eindhoven. Het ontmantelen van het drugslab duurt nog tot het einde van woensdagmiddag. Afgelopen nacht is het pand bewaakt.