Vermiste jongen (12) gevonden na massale zoektocht in Alphen-Chaam

De politie heeft urenlang gezocht naar een 12-jarige jongen uit Tilburg die sinds woensdagmiddag werd vermist. Het jongetje liep rond twee uur weg vanuit zijn school in Goirle. In eerste instantie werd er in Goirle gezocht, maar later werd de zoekactie uitgebreid naar Alphen-Chaam. Rond kwart voor zes is de jongen gevonden.

Er werd een Burgernet-melding verstuurd om uit te kijken naar de jongen. Na de oproep kwamen veel tips binnen. Veel mensen waren op de been om het kind te zoeken, meldde een woordvoerder van de politie. "Surveillanceteams gingen massaal op pad en ook zijn familie zocht naar hem", zei hij. "Daarnaast hadden we speurhonden ingezet en zochten we met een helikopter vanuit de lucht."

"We maakten ons zorgen, in het gebied ligt veel water met ijs."

De politie maakte zich zorgen over de jongen. "Niet alleen is het koud buiten en gaat het vriezen, in het gebied ligt ook veel water met ijs", aldus de woordvoerder.