Zes gewonden bij botsing tussen drie auto's in Deurne

Bij een botsing tussen drie auto's op de N270 in Deurne zijn woensdagavond zes gewonden gevallen. Een van de auto's sloeg over de kop.

Wat er precies is gebeurd, is nog onduidelijk. Een traumahelikopter werd opgeroepen.

Alle gewonden zaten in de drie auto's. Ze zijn allemaal per ambulance naar verschillende ziekenhuizen gebracht.

De weg is in beide richtingen afgesloten voor verkeer.

Een van de meest onveilige wegen in Brabant

Op de N270 gebeurden in het verleden vaker ernstige ongelukken. De weg tussen Helmond en Deurne staat bekend als een van de meest onveilige wegen in Brabant.

De provincie onderzocht eerder de herinrichting van deze weg om de veiligheid, doorstroming en leefbaarheid verbeteren. Maar de aanpak daarvan ligt stil, omdat er protest is vanwege de kap van 220 bomen bij de weg.