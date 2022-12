112-nieuws: autobrand in Berghem • schoorsteenbrand in Lithoijen

23.27

In een villa aan de Ginnekenweg in Breda brak gisteravond rond kwart over tien brand uit. In de woonkamer sloopte de brandweer bij de open haard het plafond. Aan de buitenkant werd een hoogwerker opgesteld en vanaf daar was de brandweer bij de schoorsteen bezig. Vermoedelijk is de brand ontstaan bij de open haard, tussen twee etages in.