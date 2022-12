Vrouw deed zich voor als neuroloog en lichtte mannen op via datingsites

Een 55-jarige vrouw uit Breda is maandag opgepakt vanwege oplichting, identiteitsfraude en het vervalsen van documenten. Zo deed ze zich voor als neuroloog en medisch behandelaar van bekende mensen. Via datingsites lichtte ze mannen op voor tienduizenden euro's. De vrouw had nog een celstraf van 178 dagen openstaan en zit die sinds dinsdag uit.

De vrouw werd maandag opgepakt in een huis aan de Menno van Coehoornstraat in Breda. Meerdere slachtoffers hebben aangifte gedaan. Ze wordt verdacht van oplichting, identiteitsfraude en het vervalsen van documenten tussen 2020 en 2021. Slachtoffers zeggen tegen de politie voor tienduizenden euro's te zijn opgelicht. Zo zou ze via datingsites contact hebben gezocht met verschillende mannen. Ze hield volgens de politie zielige verhalen op en wist zo geld af te troggelen van de mannen. Daarnaast deed ze zich voor als neuroloog, terwijl ze geen medische opleiding had. Ook paste ze documenten van officiële instanties aan, om zich voor te kunnen doen als een belangrijk adviseur en medisch behandelaar van bekende Nederlandse en buitenlandse mensen. Huren zonder te betalen

Verder gebruikte de verdachte identiteitspapieren van een overleden familielid. Daarmee huurde ze huizen in de omgeving van onder meer Breda. Vervolgens ging ze in de huizen wonen, zonder huur te betalen. De politie kwam de vrouw uiteindelijk op het spoor, omdat een verhuurmakelaar informatie opvroeg bij een werkgever die de vrouw had opgegeven. De makelaar kwam er toen achter dat de vrouw daar helemaal niet werkte. Na het afleggen van verklaringen, waarin ze bekende, werd de vrouw weer vrijgelaten. Maar volgens de politie werd ze meteen daarna weer aangehouden. Ze had nog een celstraf van 178 dagen openstaan, vanwege een eerdere veroordeling voor soortgelijke strafbare feiten. Die straf zit ze sinds dinsdag uit. De rechter buigt zich later nog over de nieuwe zaken die nog worden onderzocht.