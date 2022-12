Dieven stelen kerstversiering uit tuinen: 'Waarom doe je zoiets?'

In de stadsdelen Maaspoort en Hintham in Den Bosch is op verschillende plekken kerstversiering uit tuinen van huizen gestolen. Gedupeerden zijn verbaasd. "Dit slaat nergens op."

“We hadden een hertje en twee lantaarns in de tuin staan”, vertelt Johan Alders aan Dtv Nieuws. De voortuin van Johan en zijn vrouw staat al jaren vol kerstversiering. Dit levert veel leuke reacties op van voorbijgangers. Maar kort geleden merkte de overbuurvrouw dat er iets ontbrak.

"Toen ik de stekker in het stopcontact deed, zag ik dat de kerstman was meegenomen."

Ook bij de familie Köhler is de kerstversiering niet meer compleet. Bij thuiskomst van een weekendje weg leek in eerste instantie alles nog aanwezig, maar bij een tweede blik op de tuin bleek dat niet het geval. “Ik deed de stekkers in het stopcontact en toen zag ik dat ze de kerstman hadden meegenomen”, zegt Amanda Köhler. “Het slaat nergens op. Het is hartstikke goedkoop, niets bijzonders.” Ze begrijpt dan ook niet waarom iemand de kerstversiering zou stelen. “Misschien is iemand wel heel energiebewust en heeft hij of zij gedacht: ik haal het weg, dat scheelt weer stroom’”, lacht ze.

"Het gaat qua geld om bijna niks."