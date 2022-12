Huurhuizen moeten wijken voor nieuw Design Museum Den Bosch

Er moeten zeer waarschijnlijk sociale huurwoningen wijken voor het nieuwe Design Museum, dat aan de Citadellaan komt in Den Bosch. Dat werd donderdag bekend tijdens de presentatie van de nieuwbouwplannen. Het museum wordt voor ruim 43 miljoen euro opnieuw gebouwd net buiten de binnenstad, in de nieuwe Bossche Stadsdelta. Het moet in 2030 klaar zijn.

Agnes van der Straaten Geschreven door

Het is nog onzeker hoeveel huurhuizen voor het nieuwe museum moeten wijken. De nieuwbouw komt op het terrein waar nu nog 18 sociale huurwoningen staan, in de buurt van het clubgebouw van de Bossche Roeivereniging. De SP en Leefbaar 's hertogenbosch hebben al raadsvragen gesteld over de plannen. De bewoners van het Citadelhofje zijn al ingelicht door de gemeente. Het nieuwe Designmuseum komt straks in het gebied rondom de Tramkade in Den Bosch waar ook de Verkadefabriek zit. Vlak bij de Citadel en naast de Bossche Roeiclub aan de Citadellaan is nog genoeg ruimte voor het gebouw dat 5000 vierkante meter museumruimte moet krijgen, 1000 vierkante meter meer dan het oude gebouw aan de Mortel in Den Bosch. De binnenstad vergroten

Het Designmuseum komt in de nieuwe Stadsdelta Den Bosch. Dat is het gebied waar de Binnendieze, de Zuid-Willemsvaart, De Dommel en de Aa bijelkaar komen. Daaromheen komen drieduizend woningen, cultuurorganisaties en commerciële en non-proforganisaties en dus ook het nieuwe museum. Wethouder Mike van der Geld wil de binnenstad vergroten door over de Dieze te gaan bouwen. De Diezeburg zal verlaagd worden om de gang naar het nieuw ontwikkelde gebied gemakkelijker te maken. Er is ook het plan om bij het nieuwe museum meteen een parkeergarage te bouwen die in plaats moet komen van de Tolbruggarage, maar die plannen zijn nog erg pril.

Het huidige gebouw van Het Design Museum in Den Bosch (Archieffoto)