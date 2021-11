NoordBrabants museum krijgt enorme collectie meesterwerken

Het NoordBrabants museum krijgt een enorme collectie meesterwerken van onder anderen Brueghel, Rubens, Mondriaan, Brancusi, Van Dongen, Picasso, Dali en Magritte. De schilderijen zijn tientallen miljoenen euro's waard. Het Bossche museum krijgt de werken officieel in 'doorlopend bruikleen', maar mag ze voor altijd blijven gebruiken.

De verzameling van JK Art Foundations is een van de belangrijkste particuliere kunstcollecties van Nederland, bijeengebracht door een anonieme Brabantse verzamelaar. Het gaat om 550 schilderijen, daterend van 1500 tot nu. De JK Art Foundation zou, volgens het NRC, in 2019 in Den Bosch opgericht door de nu 75-jarige Jos Koster. Een ondernemer uit de Quote 500 die volgens het zakenblad zijn vermogen verdiende met de verkoop van koffiebranderij De Drie Mollen in Den Bosch.

Stukken uit de collectie worden vaak uitgeleend aan vooraanstaande musea, zoals recent aan het MoMA in New York, de National Gallery of Art in Washington en The National Art Center in Tokyo. Ze zijn ook al vaker te zien geweest in het NoordBrabants Museum ook met regelmaat werken uit deze particuliere collectie.

Wanneer het museum alle werken krijgt, is niet bekend. Maar museumdirecteur Charles de Mooij is hoe dan ook verheugd: "Het is als een droom die uitkomt. De stukken zijn zo bijzonder dat ze in net zo goed in New York of Parijs terecht hadden kunnen komen, maar ze blijven dus in Brabant."

Wie de verzamelaar is en wat de exacte waarde van de kunstwerken is wil De Mooij niet zeggen, maar gezien het aantal objecten en de kwaliteit van de kunstenaars moet het in de tientallen miljoenen euro's lopen. "Het zijn allemaal werken van de A-categorie", aldus De Mooij.