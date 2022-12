Stephan (67) gaat wonen in wijk waar de mensen samen oud kunnen worden

Stephan Scheer gaat in het Kloosterkwartier wonen (foto: Jos Verkuijlen) Stephan Scheer gaat in het Kloosterkwartier wonen (foto: Jos Verkuijlen) Volgende Vorige 1/2 Stephan Scheer gaat in het Kloosterkwartier wonen (foto: Jos Verkuijlen)

Stephan Scheer (67) is nog volop actief en lekker fit. Hij woont naar zijn zin in een groot huis. Toch verhuist hij. Om voorbereid te zijn op een leven waarin hij minder vitaal is en hulp nodig heeft. De keuze valt op een kleiner appartement in het centrum van Veghel. Daar komt hij komt terecht in een nieuwe wijk die niet alleen bestaat uit huizen. De buurt wordt zo ingericht dat mensen elkaar kunnen helpen en ondersteunen. Precies wat Stephan zoekt.

“Hier kom ik straks te wonen.” Stephan Scheer wijst naar een bouwplaats naast het oude kloostergebouw in het centrum. Van de nieuwe wijk zijn nu alleen betonnen palen te zien. “Daar helemaal bovenop. Daar komt mijn appartement, op de zesde verdieping.” In 2024 moet het klaar zijn. Op het terrein van de congregatie der Zusters Franciscanessen groeit een nieuwe wijk, het Kloosterkwartier. Een plek waar ontmoeten en delen centraal staan. Daarvoor komen allerlei voorzieningen. Van kinderdagverblijf tot sociale wasserij waar mensen met hun kleren terecht kunnen.

"Er komt een dag dat het minder gaat."

Stephan woont nog in een groot huis. Niet ver van de plek waar zijn nieuwe appartement komt. “Ik heb vier slaapkamers, een flinke woonkamer, keuken en een tuin”, zegt Stephan. “We wonen er met zijn tweeën. Tja, dan komt een moment dat je gaat nadenken hoe je leven de komende twintig jaar eruit gaat zien. We zijn nu nog fit maar er komt een dag dat het minder zal gaan.” Stephan ziet de wereld om zich heen vergrijzen. “Dat neemt alleen maar toe. De zorg is straks niet meer op te brengen als we dat niet samen oplossen. Het is alleen maar goed dat er plekken komen waar we dichter op elkaar wonen en een beetje gepusht worden om voor elkaar te zorgen.”

"Als ik ouder wordt, hoop ik dat ze mij gaan helpen."

“Ik wil echt onderdeel worden van de samenleving hier. Ik ken bijna iedereen die straks in ons appartementencomplex komt wonen. Zolang ik nog fit ben kan ik mijn minder fitte buurman of buurvrouw helpen”, vertelt Stephan. “Er komen ook jongeren te wonen. Als ik ouder word, kunnen die mij dan weer helpen.” Omroep Brabant zendt zaterdag een zorgdebat uit. Daarin praten deskundigen en betrokkenen over hoe het piept en krakt in de zorg. Tessel Linders en Arjo Kraak presenteren het ‘Zorgdebat van Brabant’. Kijk op 17 december om 16.00, 19.00 of 22.00 uur live naar het debat.