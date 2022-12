Naar de kerst-mis? Kleed je warm aan, want het is koud in de kerk

Met de hoge energieprijzen en lage temperaturen is je huis verwarmen tegenwoordig geen pretje. Ook kerken hebben daar last van. Want zo'n gigantische ruimte, die verwarm je niet zomaar. In veel kerken blijft het daarom koud, ook tijdens de drukbezochte kerstdagen. "We raden mensen aan om zich warm aan te kleden", vertelt de directeur van de Grote Kerk in Breda.

Een rondje langs verschillende kerken in onze provincie leert dat de verwarming vaak speciaal voor de kerstdagen aan gaat. Maar die grote gebouwen helemaal warm krijgen, is nauwelijks te doen. Bij de Grote Kerk in Breda zal het bijvoorbeeld niet warmer dan achttien graden worden. "We kunnen wel verwarmen, maar gezien de huidige prijzen zijn we wel terughoudend", weet directeur Marieke Wiegel. De Grote Kerk heeft vloerverwarming. Om de hele ruimte warm te krijgen, is een heuse tactiek bedacht. "Drie dagen van tevoren beginnen we met verwarmen. Dan staat de hele nacht een grote ventilator aan die de warmte door de ruimte verdeelt", legt Wiegel uit. Heel warm zal het er desondanks niet worden. "Als de deuren een halfuur openstaan, verlies je al zo'n drie graden. Dus het is lastig." Om de bezoekers toch warm te houden, zijn er zo'n driehonderd dekens ingeslagen. "Met kerst verwachten we wel wat meer mensen, dus we raden mensen aan om zich warm te kleden. Dat doen we bij al onze evenementen", vertelt Wiegel.

"Overdag staat de kachel op tien graden."

Ook in de Sint Catharinakerk in Eindhoven gaat de verwarming aan, maar bezoekers worden aangeraden hun jas aan te houden. "Overdag staat de kachel op tien graden, maar met concerten en de kerkelijke viering op zondag zetten we hem iets warmer", legt beheerder Laurens Mulkens uit. Bezoekers mogen tijdens de kerstviering rekening houden met zo'n zestien graden. "Met de parochie is afgesproken dat de kachel aan gaat tijdens de kerstdagen." In de Basiliek in Oudenbosch staat de verwarming normaal gesproken uit. "Maar met kerst gaat die zeker aan", weet secretaris Jan Bedaf. "Hoe warm het wordt, ligt een beetje aan de buitentemperatuur. Maar ik denk dat het dan in de kerk een graad of zeventien is." Ver van tevoren stoken hoeft in de beide kerken niet. "Onze kachel is geprogrammeerd, dus zorgt er automatisch voor dat het op een bepaald tijdstip opgewarmd is. Meestal begint hij een paar uur van tevoren op te warmen", legt Mulkens uit.

"Het hoort ook wel bij de charme."

Wie naar de kerk in Waalwijk of Den Bosch gaat, doet er wel slim aan om warme kleding aan te doen. Bij de Sint Jan de Doper kerk in Waalwijk wordt het niet warmer dan twaalf graden. "Mensen weten dat ze warme kleren aan moeten, dat hebben we duidelijk gemaakt", vertelt koster Anton van Delft.

"De winterse kou hoort bij de charme van de Sint-Jan."