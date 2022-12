Illegaal vuurwerk naar agente gegooid: gevluchte man (18) toch opgepakt

Een 18-jarige Tilburger is woensdag aangehouden omdat hij zaterdag vanuit een auto illegaal vuurwerk gooide naar een agente. Dit deed hij in de drukte die in Tilburg ontstond na de WK-voetbalwedstrijd Marokko-Kroatië. Daarna sloeg hij op de vlucht.

Na de WK-wedstrijd Marokko-Kroatië was het druk in het centrum van Tilburg. Voornamelijk met vrolijk feestende supporters, maar volgens de politie ook met mensen die zich niet aan de regels hielden. "Mensen hingen aan verkeersborden, zaten op auto’s en er werd vuurwerk afgestoken." Vanwege de drukte besloot de politie de Cityring af te sluiten voor verkeer. 'Had heel anders kunnen aflopen'

Door die afzetting ontstond op sommige plaatsen een verkeersopstopping. Wat automobilisten die vaststonden in de Spoorlaan probeerden te draaien. Dat maakte de doorstroming alleen nog maar moeilijker. Toen een agente op een auto afstapte om de bestuurder hierop aan te spreken, ging het raampje van degene die achter de bestuurder zat open en werd er brandend vuurwerk naar de agente gegooid. Het vuurwerk ging vlak voor de agente langs. Het vuurwerk dat gegooid werd, was volgens de politie waarschijnlijk een nitraat. Nitraten zijn verboden, ze veroorzaken een enorme knal. In de auto bleek nog meer vuurwerk te liggen. De agente raakte niet gewond, maar schrok enorm en voelde zich onveilig. Het had volgens de politie heel anders af kunnen lopen. Ervandoor

De man die het vuurwerk gooide, weigerde zijn identificatiebewijs te laten zien. Hij sprong samen met nog twee anderen uit de auto en ging ervandoor. Door opsporingswerk kon in de dagen na het incident achterhaald worden wie de man is en werd hij woensdag alsnog aangehouden. De man zit nog vast.