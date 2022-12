Man verkrachtte, gijzelde en mishandelde ex: 4 jaar cel en tbs met dwang

Een 54-jarige man uit Den Bosch is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf en tbs met dwangverpleging voor het verkrachten, mishandelen en opsluiten van zijn ex-vriendin. Dat vonnis velde de rechtbank in Den Bosch donderdagmiddag.

In een lege zittingszaal motiveerde de rechtbank de uitspraak. De man krijgt de gevangenisstraf opgelegd voor het mishandelen van zijn toenmalige vriendin. Als hij die heeft uitgezeten, volgt tbs met dwangverpleging voor het verkrachten en opsluiten van zijn ex in zijn huis in Den Bosch.

Deze laatste maatregel is opgelegd, omdat de kans erg groot is dat hij weer zoiets doet. De man heeft een stoornis en is al vaker veroordeeld voor partnergeweld. Vier andere ex-partners hebben al eerder aangifte gedaan van mishandeling, bedreiging en gijzeling.

De rechtbank volgt hiermee de eis van de officier van justitie. Ook die acht de kans op herhaling erg groot en wil met de tbs-maatregel voorkomen dat de man nieuwe slachtoffers maakt.

Mishandeling en verkrachting

De dader en het slachtoffer ontmoetten elkaar eind 2021 online. Een paar dagen daarna haalde de 54-jarige man de vrouw op bij het blijf-van-mijn-lijfhuis in Zwolle waar ze verbleef. Samen gingen ze naar zijn huis in Den Bosch.

Na een paar dagen vertrok de vrouw, maar kwam terug 'omdat ze hem miste'. Tijdens haar tweede verblijf in het huis in Den Bosch mishandelde en verkrachtte de verdachte haar. Dat gebeurde allemaal rond de jaarwisseling, van 16 december tot 3 januari.

Na de mishandelingen hadden de man en vrouw geregeld seks. Volgens de vrouw tegen haar wil in. De verdachte beweert dat het allemaal vrijwillig gebeurde. De rechtbank gaat daar niet in mee en stelt dat de man misbruik heeft gemaakt van de kwetsbare vrouw.

