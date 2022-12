Stal vol koeien verwaarloosd: mestlaag zo dik dat ze amper bij eten konden

Een Brabantse boer die zijn runderen en kalveren verwaarloosde, is zijn dieren kwijt. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft in totaal 57 dieren in beslag genomen.

De dieren stonden volgens de toezichthouder in een laag mest die zo dik was, dat ze slecht bij hun voer konden. Ook hadden ze geen vers water en waren in de stal ‘scherpe en uitstekende delen’ waar de dieren zich aan konden verwonden. Tijdens de inspectie was de boer volgens de NVWA agressief tegen de inspecteurs. Hij is daarom aangehouden door de politie. De NVWA zegt niet in welke plaats dit is gebeurd. De runderen van de Brabantse boer zijn naar een andere plek gebracht, waar ze volgens de NVWA wel de juiste zorg krijgen.