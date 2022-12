Eetbare kerstkunst van Doris en Arthur trekt klanten tot ver over grens

Wie in de etalage van patisserie de Rouw in Vught kijkt, ziet daar spectaculaire kerstlekkernijen liggen. Van taarten en gebakjes met kerstbomen, arrensleeën en sterren tot kerstmannen en rendieren van chocolade. Eigenaren Doris en Arthur de Rouw pakken dit jaar extra groot uit om het 60-jarig bestaan van hun zaak te vieren.

Als je de Vughtse patisserie binnenloopt, komen de zoete geuren op je af. In de keuken zijn tientallen medewerkers al vanaf middenin de nacht aan het werk. Er worden macarons gemaakt, taarten gebakken en gebakjes worden overgoten met warme chocolade. “Het is echt enorm druk deze weken. Al onze klanten, dat zijn er zo’n twintigduizend, komen deze feestmaanden allemaal langs”, zegt eigenaresse Doris de Rouw. En als dat nog niet genoeg is, komt er op alle taarten en een deel van de gebakjes dit jaar bijzondere eetbare kerstversiering. “Dit jaar bestaan wij zestig jaar. Veel klanten komen al tientallen jaren bij ons. Wij willen hen vooral in deze tijd extra verwennen”, zegt eigenaar en patissier Arthur de Rouw. Het stel hoort inmiddels bij de allerbeste patissiers ter wereld. Terwijl Arthur heel voorzichtig een arrenslee en kerstbal van chocolade in elkaar zet, zegt hij: “De Rouw is in zestig jaar tijd heel uniek geworden. Mensen komen zelfs vanuit België en Duitsland naar ons voor een taart of gebakje. Daar zijn wij wel trots op.”

“Wij zijn ooit met drie medewerkers begonnen in de zaak. Nu hebben we er vijftig.”

Een van de producten waarvoor klanten speciaal naar de patisserie in Vught komen, is hun nougatinetaart. Zestig jaar geleden maakten Arthurs ouders de taart volgens geheim recept. Na dertig jaar namen Doris en Arthur de zaak en het bijzondere recept over. “Toen mijn ouders dit bedrijf ooit begonnen, was dit hun bestseller. Wij zijn ooit met drie medewerkers begonnen in de zaak”, vertelt hij terwijl hij de taart met kerstman in een doos stopt. “Nu is ons bedrijf uitgegroeid tot vijftig professionele vakmensen." Dit ambachtelijke vakmanschap is behoorlijk arbeidsintensief. Want voor sommige gebakjes zijn wel tien tot twaalf verschillende stappen nodig. Arthur laat een chocolade kerstboompje met noten erop zien. “De chocolade voor dit boompje wordt door een medewerker glad gestreken op een plaat. Een machine snijdt dan heel netjes de vele lagen van het kerstboompje uit. Maar daarna moeten wij het zelf met de hand in elkaar zetten”, zegt de patissier. “Deze machines helpen ons, maar vervangen geen medewerkers. Het blijft ambacht pur sang.”

“Wij hebben de liefde voor het vak patissier doorgegeven aan onze kinderen.”

Het decoreren gebeurt meestal in het atelier, dat naast de winkel ligt. Door de grote ruiten kunnen klanten meekijken hoe de patissiers hun kunstwerkjes maken. Dat gebeurt regelmatig, want tijdens de kerstperiode staat de winkel de hele dag vol met klanten. Het is flink aanpoten deze weken. Ook hun kinderen, Lisa en Niels, werken mee in het familiebedrijf. “Wij hebben de liefde voor het vak patissier doorgegeven aan onze kinderen. Ik weet zeker dat zij het bedrijf later zullen overnemen”, zegt Arthur trots.

Een arrenslee gemaakt van chocolade (foto: Megan Hanegraaf).