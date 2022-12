Schaatsers wagen zich op natuurijs: 'Het is weer even wennen'

Een aantal schaatsers is donderdagmiddag het ijs opgegaan van het Klompven in natuurgebied De Maashorst bij Herpen. Het ijs is er dik genoeg voor, vinden ze. Niet iedereen deelt die inschatting. Dus hebben de eerste waaghalzen met zijn vijven het hele ven voor zichzelf, als een soort privé-ijsbaan.

Goed voorbereid met ijsmuts, een opvouwbaar stoeltje en schaatsbeschermers, loopt Henk van der Linden uit Herpen naar het ijs. Al een paar dagen kijkt hij ernaar uit om het ijs op te gaan met zijn noren. "Ja ja, effe proberen, want het is fantastisch om met dit weer hier te kunnen schaatsen in de bossen". Henk oogt sportief. Dat hij al 75-jaar oud is, zou je niet zeggen. De meeste mensen van zijn leeftijd wagen zich het ijs niet meer op. Maar voor Henk is dat geen probleem. Hij heeft een gezonde levensstijl, rookt en drinkt niet en is nog actief met van alles.

"Het zal wel weer even wennen zijn, want het is twee jaar geleden dat het dicht heeft gelegen", zegt Henk terwijl hij zijn Vikings geroutineerd onderbindt. Hij vindt het wel jammer dat je geen heel rondje meer kan maken op het Klompven. Dat komt door de lage waterstand. Het heeft veel te weinig geregend, meent Henk.

Voordat hij wegschaatst zegt hij nog: "Natuurijs is fantastisch". Dat hij bijna een privé-ijsbaan heeft, is mooi meegenomen. "Maar zodra bekend wordt dat het kan, zal het wel drukker worden, vooral met de jeugd, maar dat is alleen maar mooi toch?", aldus de enthousiaste schaatser.

Schaatsers hadden alle ruimte op het Klompven

Vader en dochter Gerard en Eva Manders uit Schaijk wagen zich ook op het ijs. "Het is fantatisch weer natuurlijk, het ijs is niet al te best, maar we doen het ermee. Ik was gisteren hier al even wezen kijken en toen waren de eerste waaghalzen al op het ijs en vandaag is het gewoon goed", zegt Gerard.

