Karel van Eerd (84), grondlegger van Jumbo, overleden

Karel van Eerd (84), grondlegger van supermarktketen Jumbo is overleden. Ondanks dat hij al geruime tijd ziek was, bleef hij tot op het laatste moment nauw bij Jumbo betrokken als president-commissaris. De familie Van Eerd zegt op de site van de Jumbo: "Karel, ons pa, was voor ons een fantastische man en vader, een echte familieman. We gaan hem enorm missen."

Van Eerd werd op 8 april 1938 geboren in een ondernemersgezin met vijf kinderen. Zijn vader vormde samen met zijn oom de eerste generatie in het familiebedrijf, een groothandel in levensmiddelen. Tijdens de schoolvakanties helpt Karel in de zaak mee. Vanwege de zwakke gezondheid van zijn vader, die had hartproblemen, krijgt Karel op 18-jarige leeftijd de verantwoordelijkheid over het bedrijf. Onervaren, niet volledig opgeleid maar met veel ondernemerschap neemt hij de functie van zijn vader over.

Bekroning levenswerk

"Karel heeft gezorgd voor het ijzersterke fundament van Jumbo. We zijn dan ook dankbaar en trots dat hij vorig jaar het Koninklijk predicaat van Jumbo Food Groep nog zelf in ontvangst heeft kunnen nemen. Een mooie erkenning en bekroning op zijn levenswerk," aldus de familie.

Amerikaanse studiereis

In zijn jonge jaren raakt Karel geïnteresseerd in supermarkten. Is het niet handiger om zelf aan de klant te gaan verkopen in plaats van via een groothandel? Hij gaat op studiereis naar de Verenigde Staten, waar hij onder meer bij Walmart kijkt.

In 1983 opent Karel zijn eerste Jumbo Supermarkt in Den Bosch. In 1996 heeft Jumbo nog geen veertig winkels. In 2022 zijn dat er meer dan 700. Dat de groei zo snel gaat komt omdat het bedrijf meerdere andere supermarktketens overneemt, onder meer C1000, Konmar en Super de Boer. Op zijn werkkamer lag een legerhelm met de tekst 'AH, Here we come'. Karel was ambitieus, zoveel is duidelijk.

De groei van de supermarktketen legt de topman geen windeieren. In de lijst van rijkste Nederlanders, de Quote 500, stond hij laatste keer op nummer zeven met een geschat vermogen van 2,9 miljard euro, 7 procent meer dan het jaar daarvoor.

Jazzliefhebber

Hoewel hij keihard werkt, heeft hij ook tijd voor hobby's. Zo is hij de nestor en pianist van jazzband Birdie Seven. Hij speelt al vanaf zijn zevende piano (verplichte les op woensdag) en komt op jazz in aanraking op zijn 16e. "Tijdens concerten door topjazzmusici die ik bezoek of die ik heb uitgenodigd om te komen spelen, voel ik enerzijds dat hun niveau onbereikbaar is, maar het geeft me altijd weer inspiratie om verder te gaan.", zegt hij op de site van de jazzband.

Niet op lauweren rusten

In 2007 wordt Karel Koninklijk onderscheiden als Officier in de Orde van Oranje-Nassau voor zijn zakelijke successen en zijn maatschappelijke betrokkenheid. Karel zit dan 50 jaar bij de zaak. In dit voor hem feestelijke jaar opent Jumbo haar honderdste winkel en behaalt het bedrijf voor het eerst een omzet van 1 miljard euro. Karel geeft aan niet op zijn lauweren te willen rusten en blijft met zijn kinderen bouwen aan het bedrijf. Vanaf 2009 doet hij dit in de rol van president-commissaris.

Op de website van Jumbo is een condoleanceregister geopend.

