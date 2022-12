Helikopter strooit steengruis uit om de natuur een handje te helpen

Een opmerkelijk gezicht boven Landgoed Lievensberg in Bergen op Zoom. Boven het bos vliegt donderdag en vrijdag een helikopter die zogeheten steenmeel uitstrooit. De maatregel is bedoeld om de natuurbodem op te knappen.

“We willen het bos weerbaar voor de toekomst maken. In het steenmeel zitten onder meer calcium en kalium. Dat zijn belangrijke voedingstoffen om de bodemsamenstelling en uiteindelijk het hele ecosysteem weer in balans brengen”, legt Gijs van de Sande van de gemeente Bergen op Zoom uit.

Het steenmeel is vermalen vulkanisch gesteente. Vaak is het een restproduct uit de mijnbouw. Over Landgoed Lievensberg wordt in totaal 310 ton uitgestrooid. Dat gebeurt met opzet rond deze tijd van het jaar.

“De natuur is nu in ruste. We zitten buiten het broedseizoen van de vogels en veel dieren houden een winterslaap. Bovendien is het nu ook veel minder druk met mensen in het bos”, aldus Roel van Haandel.