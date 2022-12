Rianne Donders vervangt Paul Rüpp als burgemeester in Maashorst

Rianne Donders (62) is de waarnemend burgemeester van de gemeente Maashorst geworden. Ze vervangt Paul Rüpp, die wordt behandeld aan blaaskanker. Donders was tot voor kort burgemeester in Roermond, maar vertrok daar na hevige aanvaringen met het voor corruptie veroordeelde raadslid Jos van Rey.

Malini Witlox Geschreven door