Boerenprotest: 200 boeren volgen debat • applaus na speech Van den Oever

10.17

Mark van den Oever van FDF: "De boeren in Brabant zijn geen millimeter afgeweken van hun principes. Het is simpelweg onbehoorlijk bestuur om vergunningen aan te laten vragen voor systemen, waarvan de werking niet bekend is. We rijden met 180 km per uur af op een betonnen muur!"

"We gaan als FDF in een offensief: Vanaf 1 tot en met 15 maart starten we de grootste actie tegen de VVD en het CDA. Ik wens jullie allemaal veel wijsheid om het goede te doen vandaag." Zijn woorden zorgen in de zaal vol boeren voor groot applaus.