Boerenprotest: verdeeldheid over uitstel deadline • debat geschorst

12.55

Statenlid Eric de Bie: "De kwestie had al beslecht moeten zijn. Straks is er in geen enkele sector nog een ontwikkeling mogelijk, totdat het stikstofbeleid uit elkaar spat." Stikstof is een doel op zich geworden, volgens De Bie. "Ondanks dat vanaf het begin is aangegeven dat er niet tijdig voldaan kan worden aan de eisen van stalaanpassing, staan we hier nu weer."

BVNL wil de deadline van tafel. Ook moeten de Natura 2000-gebieden worden herschikt en zullen een aantal daarvan moeten komen te vervallen. "Als 20 jaar geleden bekend was geweest dat dit het resultaat was van de aanwijzing van Natura 2000-gebieden, hadden we dit nooit gedaan."