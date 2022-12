Dementerende man hele nacht vermist in de vrieskou: 'Zonder jas vertrokken'

De politie maakt zich grote zorgen om de vermissing van een 63-jarige dementerende man in Breda. De man is donderdagmiddag te voet en zonder jas vertrokken vanuit de dagopvang van een zorginstelling aan de Bernard de Wildestraat.

Donderdagavond rond zeven uur is de man voor het laatst gezien bij een overdekte schaatsbaan aan de Terheijdenseweg in Breda. “Daar heeft hij nog wat gedronken en is hij voor het laatst gezien. We zijn heel erg bezorgd om de man, hij draagt geen jas of winterkleding en het is min zes", legt een woordvoerder van de politie uit.

Heusdenhout

De surveillanceteams van de politie kijken op straat naar de man uit. Het onderzoek richt zich voor een groot deel op Breda-Noord en de wijk Heusdenhout, dat is de wijk waar de man en zijn familie wonen.

“Als mensen de man nog hebben gezien na zeven uur donderdagavond, dan horen we dat graag. Dan kunnen we gerichter naar hem zoeken”, aldus de politie.

De man heeft een Indisch uiterlijk, draagt een blauw colbert, een blauwe spijkerbroek en een blauwe blouse. Hij heeft kort grijs haar en is 1.65 meter lang.

Als mensen informatie hebben, worden ze verzocht 0900-8844 te bellen.