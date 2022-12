Hele wijk gedwongen thuis door asbest: 'Niemand weet voor hoelang'

Kleis Willemstein uit Zevenbergen zit net als alle mensen uit zijn wijk noodgedwongen binnen. Vanwege asbest, die mogelijk is vrijgekomen bij een grote brand donderdagavond mag niemand meer de wijk in of uit. “Het is stil op straat”, vertelt Willemstein.

“Vanmorgen had ik een afspraak in het ziekenhuis. Maar toen ik de wijk uit wilde rijden, mocht ik niet verder. Ik moest weer naar huis. Je mocht ook niet met de fiets of zo. Ze willen niet dat asbestdeeltjes worden verspreid.” Toen Willemstein weer thuiskwam, lag er een brief van de gemeente in de bus. “Die hebben ze snel huis aan huis bezorgd.” In de brief konden de bewoners lezen welke maatregelen er gelden. “Het is wel vervelend, maar ik heb er wel begrip voor. Je kunt hier geen risico mee nemen”, vindt Willemstein. “Er is niemand op straat, want je mag niks. Er is hier een school met opvanglocatie. Die is nu de hele dag gesloten. Mensen lopen hier wel wat te mopperen, maar misschien valt het mee.”