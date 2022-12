Nepmodellenscout vroeg vrouwen zich in bikini te showen voor de webcam

Goedbetaalde fotoshoots bij gerenommeerde modellenbureaus. Heel wat vrouwen dromen ervan. Door met Dogukan B. uit Geldrop in zee te gaan, zouden die dromen uit kunnen komen. Maar dan moesten drie vrouwen hem wel eerst geld betalen en zich voor de webcam in bikini laten zien. Uiteindelijk viel hij als nepmodellenscout door de mand en stond hij vrijdagmiddag voor de rechter.

Om goed te kunnen beoordelen of de vrouwen bovendien wel ‘geschikt’ waren voor het vak, vroeg B. om bewijs. Zo wilde hij dat de vrouwen zichzelf in bikini voor de webcam lieten zien.

Hij stelde zijn slachtoffers een opdracht, een fotoshoot of zelfs een contract in het vooruitzicht. Maar dan moesten ze wel even een aanbetaling doen. Soms van honderden, dan weer van duizenden euro’s.

Zijn werkwijze was volgens het OM telkens hetzelfde. “Het leek wel een dagelijkse bezigheid om slachtoffers te zoeken via sociale media. Hij maakte contact met wie dan ook, gooide een net uit en keek wie er hapte”, zei officier van justitie Stijn Revis.

Pas toen een verslaggever van het programma Opgelicht voor zijn neus stond en een uitzending over hem op nationale televisie werd getoond, viel het kwartje. B: “Toen realiseerde ik me dat ik verkeerde dingen heb gedaan.”

Het kwaad was toen al geschied. Een van de vrouwen zei er geestelijk aan kapot te zijn gegaan. “Hij wist dat ik geen werk had en toch vroeg hij me ruim 1000 euro over te maken.” Een ander hield er angstaanvallen aan over. Ze eisen het geld terug, dat ze naar B. hebben overgemaakt. In totaal zo’n 4500 euro.

B. belooft het geld in termijnen terug te betalen. Maar wat zijn woorden van spijt en een belofte van een oplichter waard, vroeg officier van justitie Revis zich hardop af. “Ik weet niet of meneer nog steeds een oplichter is.” Daarom eiste hij naast de honderd uur taakstraf als stok achter de deur een voorwaardelijke celstraf van twee maanden.

De rechtbank doet op 26 januari uitspraak.