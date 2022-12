Vliegverkeer Eindhoven Airport ligt stil vanwege de mist

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport is vrijdagochtend stilgelegd vanwege de mist.

Reizigers krijgen het advies de actuele vluchtinformatie op de site van de luchthaven in de gaten te houden of contact op te nemen met hun airline.

Vaker last van mist

Eindhoven Airport heeft vaker dan sommige andere vliegvelden last van mist. Dit heeft te maken met het feit dat de eisen om te landen en opstijgen in Eindhoven strenger zijn. Maar in 2025 krijgt Eindhoven Airport nieuwe apparatuur in en rond de start- en landingsbaan waardoor er ook in dichte mist gevlogen kan worden.

Het KNMI laat weten dat de plaatselijk dichte mist, die naast Oost-Brabant ook Limburg teistert, de komende uren langzaam optrekt. Vanwege de mist is tot een uur vrijdagmiddag code geel afgegeven. Daarnaast is tot zes uur zaterdagochtend code geel afgegeven vanwege verraderlijke gladheid door bevriezing van natte weggedeelten.

