Vliegverkeer Eindhoven Airport uren stil vanwege mist

Het vliegverkeer op Eindhoven Airport heeft vrijdag vanaf 11 uur enkele uren stilgelegen vanwege mist. Rond een uur kon er weer gevlogen worden.

Eindhoven Airport heeft vaker last van mist. Dit heeft te maken met het feit dat Eindhoven geen 'mistsysteem' heeft. In 2025 krijgt Eindhoven Airport nieuwe apparatuur in en rond de start- en landingsbaan waardoor er ook in dichte mist gevlogen kan worden.

Vanwege de mist was tot een uur vrijdagmiddag code geel afgegeven.

