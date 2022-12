Honderd zakken afval gedumpt, daders melden zich bij politie

Twee inwoners van het Belgische Baarle-Hertog hebben zich bij de politie gemeld voor twee grote afvaldumpingen in Nederland en België. Eind oktober lieten ze meer dan honderd zakken met huishoudelijk afval achter op landgoed De Utrecht in Esbeek en in het buitengebied van Goirle en Weelde.

De zakken met afval werden eind oktober gevonden in de natuurgebieden in Nederland en België. Tussen de zakken vond de politie gegevens van de verdachten.

Troep bewaard in hun appartement

De daders van 27 en 28 jaar oud woonden samen in een appartement in Baarle-Hertog. Ze zouden door openstaande schulden hun afval niet naar een inzamelingspunt in hun gemeente kunnen brengen. Ze bewaarden de troep in hun appartement en dumpten het later in de natuurgebieden.

De twee Belgen kregen allebei een proces-verbaal. De afvalzakken zijn opgeruimd door de gemeente Goirle en Landgoed Utrecht. Deze kosten worden eveneens verhaald op het tweetal.